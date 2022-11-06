ЗМІ повідомили про знищений на Луганщині батальйон мобілізованих росіян, йдеться про сотні загиблих

"... у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл...".

Збройні сили України ліквідували біля села Макіївка Сватівського району Луганської області батальйон мобілізованих росіян із Воронезької областію. Йдеться про сотні загиблих окупантів, їхня кількість може перевищувати 500 осіб.

Про це пише російське видання "Верстка" із посиланням на виживших окупантів та їхніх родичів.

За словами Олексія Агафонова, командир батальйону мобілізованих, який проходив підготовку у військовій частині № 2079, пообіцяв, що військових привезуть в район Сватово, де за 15 кілометрах від лінії фронту вони вступлять до лав “територіальної оборони”. Однак у ніч на 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення, наказали окопуватися і утримувати лінію оборони.

“Нас викинули у посадки, сказали окопуватись, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, “гради”, міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. З 570 людей вціліло 29, ще 12 поранено, решта – все”, – розповів Агафонов.

Агафонов також додав, що раніше на цих позиціях розбили як мінімум ще один батальйон з мобілізованих.

“По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут у Луганській області на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники та добровольці, а на передку – мобілізовані”, – розповів Агафонов.

За його словами, місцеві та контрактники не хочуть воювати, а до району Сватового звозять мобілізованих з усієї країни, щоб закривати “дірки” в обороні. У Сватовому, куди після обстрілу відступили виживші з батальйону Агафонова, “ходять групи від 2 до 5 осіб” з інших розбитих батальйонів.

За його словами, українці зачистили усю територію, де воювали мобілізовані.

Інформацію виданню також підтвердила дружина ще одного мобілізованого, що вижив, – Людмила Черних.

“Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл і вони з Краснодона якимось чином дісталися до Сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись йти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх кинуло і вони не знають, що робити, просто просять допомоги”, – розповіла Черних.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 5 листопада орієнтовно склали 75440 осіб. За минулу добу силами оборони було ліквідовано 600 осіб.