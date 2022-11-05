Окупанти вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині

Пообіді окупаційні війська Російської Федерації вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Поцілили по території одного з сіл.
“На щастя, ніхто не постраждав”, – зазначив він.
Наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна, тому мешканців просять триматися ближче до безпечних місць.
“На інших територіях Дніпропетровської області день видався мирним попри декілька сигналів повітряної тривоги”, – сказав Лукашук.
Нагадаємо, вночі 4 листопада сили ППО збили над Дніпропетровською областю 8 безпілотників Shahed-136.