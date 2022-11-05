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Окупанти вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині

Поцілили по території одного з сіл. 

Окупанти вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

Пообіді окупаційні війська Російської Федерації вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

 Поцілили по території одного з сіл. 

“На щастя, ніхто не постраждав”, – зазначив він.

Наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна, тому мешканців просять триматися ближче до безпечних місць.

“На інших територіях Дніпропетровської області день видався мирним попри декілька сигналів повітряної тривоги”, – сказав Лукашук.

Нагадаємо, вночі 4 листопада сили ППО збили над Дніпропетровською областю 8 безпілотників Shahed-136.

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