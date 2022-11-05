Після деокупації Старобільська ЗСУ зможуть вогнем контролювати всю Луганщину, – Гайдай

Українські військові орієнтовно по 500 метрів на день просуваються в районах Кремінної та Сватового.

У районі Білогорівки на Луганщині росіяни безуспішно намагаються вибити ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, лінія фронту пролягає в 1,5 км від Стельмахівки.

Українські військові орієнтовно по 500 метрів на день просуваються в районах Кремінної та Сватового.

“Росіяни розуміють, що в разі втрати ними Сватового або Кремінної у ЗСУ з’явиться плацдарм для більш масованого наступу”, – зазначив голова ОВА.

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Гайдай додав, що після деокупації Старобільська ЗСУ зможуть вогнем контролювати всю Луганщину.

Нагадаємо, росіяни по 10 разів на добу штурмують ділянки на фронті на Луганщині, найважчі зараз Кремінський та Сватівський напрямки.