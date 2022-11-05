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Столтенберг не виключає повторного закриття Росією "зернового коридору"

"Поки триває війна такі ризики зберігаються".

Столтенберг не виключає повторного закриття Росією "зернового коридору"
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризики повторного призупинення експорту продовольства з України "зерновим коридором" зберігаються.

Про це він заявив в інтерв'ю Haberturk, передає РБК-Україна.

"Поки триває війна такі ризики зберігаються. Для боротьби з голодом необхідно доставляти на світові ринки зерно з України. Зернова угода щодо цього надзвичайно важлива. Але й війну слід припиняти", - наголосив генсек.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила про вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників.

Однак, вже 2 листопада Володимир Путін заявив, що Росія відновила свою участь в угоді про експорт українського зерна, але залишає за собою право вийти з цих угод.

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