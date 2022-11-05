Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, що було повністю втрачено внаслідок обстрілу окупантів, відновлено.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

“Зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) було відновлено через два дні після того, як вона повністю втратила доступ до зовнішньої електроенергії внаслідок останнього інциденту, який підкреслив ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на найбільшому такому об’єкті в Європі”, – зазначив він.

Обидві зовнішні лінії електропередачі – лінія 750 і резервна лінія 330 кВ, які використовуються для постачання електроенергії з мережі, були відремонтовані, а відновлення почалося в п’ятницю вдень.

“Близько 22:00 було відновлено електропостачання 750 кВ на всі шість енергоблоків ЗАЕС, а вісім діючих аварійних дизель-генераторів вимкнено та переведено в режим очікування”, –повідомив гендиректор.

Це необхідно для охолодження та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки.

Змін у робочому стані всіх блоків немає. Блоки 5 і 6 перебувають у режимі напівгарячої зупинки, надаючи пару на об’єкт, і вживаються заходи для подальшого нагрівання обох блоків до стану гарячої зупинки. Інші чотири блоки залишаються в режимі холодної зупинки.

“Повторні відключення електроенергії дуже чітко демонструють надзвичайно серйозну ситуацію з ядерною безпекою, з якою стикається ця велика атомна електростанція. Досі мужньому колективу Запорізької АЕС завжди вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але так далі тривати не може. Я неодноразово закликав терміново створити охоронну зону ядерної безпеки та охорони навколо Запорізької АЕС, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Ми повинні діяти, поки не пізно”, – сказав Гроссі.

Нагадаємо, на Запорізьку АЕС прибула нова група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії. Вони мають пересвідчитися у безпечній й надійній роботі станції.