Світ

Гроссі: Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють в режимі зниженої потужності

На ЧАЕС завершено тимчасовий ремонт Нового безпечного конфайнменту, який РФ пошкодила у лютому.

Гроссі: Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють в режимі зниженої потужності
Фото: ЕРА/UPG

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вже близько двох тижнів працюють у режимі зниженої потужності через пошкодження критично важливих електропідстанцій, спричинені російськими ударами. 

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час виступу перед Радою керуючих агентства, повідомляє Укрінформ.

"Запорізька атомна електростанція – не єдина, що постраждала від нестабільності електромережі. Військові дії продовжують завдавати шкоди енергомережі по всій Україні. Хмельницька та Рівненська АЕС вже майже два тижні працюють на зниженій потужності через пошкодження критичних для ядерної безпеки та захищеності підстанцій", – зазначив Гроссі.

За його словами, проблема нестабільності електропостачання стосується не лише тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка у вересні пережила десятe та найдовше повне знеструмлення з початку повномасштабної війни. 

Гроссі зазначив, що завдяки домовленостям між МАГАТЕ, Україною та Росією 18 жовтня розпочалися ремонтні роботи на лініях "Дніпровська" та "Феросплавна" з обох боків фронту. Зовнішнє живлення для Запорізької АЕС уже відновлено, зокрема й підключення до лінії "Дніпровська".

Окремо він повідомив, що на Чорнобильській АЕС завершено тимчасовий ремонт Нового безпечного конфайнменту, пошкодженого російським ударом у лютому. Проте об’єкт ще не повернувся до повної функціональності, і найближчим часом МАГАТЕ проведе комплексну оцінку безпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення МАГАТЕ вже надало Україні понад 20 млн євро допомоги у вигляді обладнання та матеріалів для підтримки безпечної роботи ядерних об’єктів.
﻿
