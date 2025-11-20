“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

Трамп підписав закон про публікацію матеріалів справи Епштейна

Переконує, що файли розкриють правду про деяких демократів.

Трамп підписав закон про публікацію матеріалів справи Епштейна
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виконав свою обіцянку та підписав законопроєкт, який вимагає від департамента юстиції оприлюднити матеріали у справі про злочини сексуального характеру, вчинені Джеффрі Епштейном.

Як пише BBC, у власній соціальній мережі Truth Social республіканець заявив, що погодив документ, щоб невдовзі "розкрилася правда про демократів та їхні зв'язки з Епштейном".

Трамп стверджує, що припинив спілкуватися з ґвалтівником та організатором проституції неповнолітніх на початку "нульових" років. Президент заперечує будь-які злочинні дії зі свого боку та запевняє, що Епштейн - це "проблема демократів, бо саме вони весь час були його друзями".

Генпрокурорка США Пем Бонді вже заявила, що "файли Епштейна" буде оприлюднено упродовж 30 днів, проте деякі дані все ж залишаться секретними. 
