Трамп підписав закон про публікацію матеріалів справи Епштейна

Президент США Дональд Трамп виконав свою обіцянку та підписав законопроєкт, який вимагає від департамента юстиції оприлюднити матеріали у справі про злочини сексуального характеру, вчинені Джеффрі Епштейном.

Як пише BBC, у власній соціальній мережі Truth Social республіканець заявив, що погодив документ, щоб невдовзі "розкрилася правда про демократів та їхні зв'язки з Епштейном".

Трамп стверджує, що припинив спілкуватися з ґвалтівником та організатором проституції неповнолітніх на початку "нульових" років. Президент заперечує будь-які злочинні дії зі свого боку та запевняє, що Епштейн - це "проблема демократів, бо саме вони весь час були його друзями".

Генпрокурорка США Пем Бонді вже заявила, що "файли Епштейна" буде оприлюднено упродовж 30 днів, проте деякі дані все ж залишаться секретними.