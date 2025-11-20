“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На оприлюднення "файлів Епштейна" у департамента юстиції США піде до 30 днів

Деякі деталі справи все ж будуть приховувати від громадськості.

Генпрокурорка США Пем Бонді
Фото: EPA/UPG

Генеральна прокурорка США Пем Бонді на брифінгу заявила, що департамент юстиції виконає вимогу Конгресу щодо публікації так званих "файлів Епштейна" упродовж наступних 30 днів.

Як пише Reuters, при цьому відомство залишає за собою право прибрати з оприлюднених документів особисті дані жертв сексуальних злочинів ексфінансиста, а також ту інформацію, яка у публічному просторі може завдати шкоди чинному розслідуванню. Наприклад, будь-які згадки про тих осіб, зв'язки Епштейна з якими наказав дослідити президент Дональд Трамп.

Напередодні Палата представників США практично одностайно підтримала публікацію "файлів Епштейна", після чого Сенат скористався процедурою погодження без заперечень. Трамп, який упродовж місяців чинив супротив оприлюдненню матеріалів справи, заявив, що підпише рішення Конгресу. 
