Польща планує долучитися до ініціативи закупівлі американського озброєння для України

Країна планує виділити на це 100 мільйонів доларів.

Польща зробить внесок розміром 100 мільйонів доларів у ініціативу PURL, за якою до України постачається американське озброєння.

Про це у соцмережі Х написав глава польського МЗС Радослав Сікорський.

"З бюджету маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів до кінця року на військову допомогу Україні за програмою PURL, за якою ми закуповуємо американське озброєння", – зазначив він.

💬 From the Ministry of Foreign Affairs budget, I intend to transfer 100 million dollars before the end of the year for military aid to Ukraine under the PURL program, through which we purchase American armaments.



