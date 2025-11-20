Польща планує долучитися до ініціативи закупівлі американського озброєння для України

Польща зробить внесок розміром 100 мільйонів доларів у ініціативу PURL, за якою до України постачається американське озброєння.
Про це у соцмережі Х написав глава польського МЗС Радослав Сікорський.
"З бюджету маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів до кінця року на військову допомогу Україні за програмою PURL, за якою ми закуповуємо американське озброєння", – зазначив він.
💬 From the Ministry of Foreign Affairs budget, I intend to transfer 100 million dollars before the end of the year for military aid to Ukraine under the PURL program, through which we purchase American armaments.— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 20, 2025
- PURL – Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
- Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.