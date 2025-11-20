“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

Польща планує долучитися до ініціативи закупівлі американського озброєння для України

Країна планує виділити на це 100 мільйонів доларів. 

Польща планує долучитися до ініціативи закупівлі американського озброєння для України
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Польща зробить внесок розміром 100 мільйонів доларів у ініціативу PURL, за якою до України постачається американське озброєння. 

Про це у соцмережі Х написав глава польського МЗС Радослав Сікорський.

"З бюджету маємо намір перерахувати 100 мільйонів доларів до кінця року на військову допомогу Україні за програмою PURL, за якою ми закуповуємо американське озброєння", – зазначив він. 

  • PURL – Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.
  • Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
