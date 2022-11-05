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Окупанти розграбували Херсонський художній музей: виносили все, що бачили

"Картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я".

Окупанти розграбували Херсонський художній музей: виносили все, що бачили
Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка
Фото: uk.wikipedia.org

Окупанти розграбували Херсонський художній музей. Про це йдеться на сторінці музею у соцмережі Facebook.

“Це по-їхньому називається “евакуація”, по-нашому – мародерство під гаслами “збереження культурних цінностей”, – йдеться у повідомленні.

З 31 жовтня по 3 листопада росіяни завезли в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку – “все, що бачили, все, до чого дотягувалися їхні загребущі руки”. 

“Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться – картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я”, – додали у музеї.

Експонати вивозили у супроводі озброєних автоматами людей у цивільному п’ятьма фурами та двома автобусами. 

“При викраденні однієї з кращих колекцій України навколо музею стояли блокпости”, – підкреслили музейники. 

Що саме окупанти вивезли з музею буде відомо незабаром, але, без сумніву, вони насамперед забрали найцінніше – експонати XVII-XIX століття. Вантаж прямував до Криму, однак навряд чи це останній пункт призначення.

Керувала так званою “евакуацією” псевдодиректорка Наталя Десятова, яку раніше співала у кафе “Театральне". 

“На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму “приймають” колекцію Херсонського художнього музею теж колишні її підлеглі — Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно “евакуювались”, – додали у музеї.

Як пише “Українська правда. Життя”, колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 13 тисяч творів мистецтва. Там зберігаються мистецькі роботи українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва. 

Зокрема, серед експонатів Музею Шовкуненка були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка, Августа фон Байєра та ікони “Юрій Змієборець зі святими апостолами Петром і Павлом”, “Богородиця Вгамуй мої печалі” та інші.

Будівля музею розташована в приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи. 

Додамо, за фактом пограбування музею російськими військовими поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження.

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