Окупанти розграбували Херсонський художній музей. Про це йдеться на сторінці музею у соцмережі Facebook.
“Це по-їхньому називається “евакуація”, по-нашому – мародерство під гаслами “збереження культурних цінностей”, – йдеться у повідомленні.
З 31 жовтня по 3 листопада росіяни завезли в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку – “все, що бачили, все, до чого дотягувалися їхні загребущі руки”.
“Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться – картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я”, – додали у музеї.
Експонати вивозили у супроводі озброєних автоматами людей у цивільному п’ятьма фурами та двома автобусами.
“При викраденні однієї з кращих колекцій України навколо музею стояли блокпости”, – підкреслили музейники.
Що саме окупанти вивезли з музею буде відомо незабаром, але, без сумніву, вони насамперед забрали найцінніше – експонати XVII-XIX століття. Вантаж прямував до Криму, однак навряд чи це останній пункт призначення.
Керувала так званою “евакуацією” псевдодиректорка Наталя Десятова, яку раніше співала у кафе “Театральне".
“На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму “приймають” колекцію Херсонського художнього музею теж колишні її підлеглі — Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно “евакуювались”, – додали у музеї.“Українська правда. Життя”, колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 13 тисяч творів мистецтва. Там зберігаються мистецькі роботи українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва.
Зокрема, серед експонатів Музею Шовкуненка були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка, Августа фон Байєра та ікони “Юрій Змієборець зі святими апостолами Петром і Павлом”, “Богородиця Вгамуй мої печалі” та інші.
Будівля музею розташована в приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи.
Додамо, за фактом пограбування музею російськими військовими поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження.