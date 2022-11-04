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У Парижі пройде виставка фіналісток конкурсу молодих українських художників

Проєкт відбудеться у рамках другого сезону «Української Весни».

У Парижі пройде виставка фіналісток конкурсу молодих українських художників
Фото: Щербенко Арт Центр

Щербенко Арт Центр представить у просторі Культурно-інформаційного центру при посольстві України у Франції виставку In Progress: MUHI-2021 Prize Winners. Про це повідомила пресслужба Арт центру.

Виставка In Progress: MUHI-2021 prize winners триватиме з 8 по 27 листопада 2022 року. Її проведуть в рамках другого сезону проєкту «Українська Весна», ініційованого Українським Інститутом.

In Progress: MUHI-2021 prize winners познайомить французьких глядачів з роботами трьох лауреаток премії МУХі-2021: Павли Нікітіної, Ольги Кузюри та Марії Стоянової. 

Володарка гран-прі МУХі-2021 Павла Нікітіна працює із новими технологіями, досліджуючи психологічні та соціальні феномени через скульптуру. Лауреатка першої спецпремії МУХі-2021 Ольга Кузюра працює на стику графіки, інсталяції та тексту, досліджуючи феномен колективної та індивідуальної пам’яті, тому числі через прогалини у власній персональній історії. Марія Стоянова, лауреатка другої спецпремії МУХі-2021 – режисерка-документалістка; маючи також освіту культурологині та соціальної антропологині, Марія фокусується на соціальній тематиці. 

Нагадаємо, премія МУХі, створена у 2009 році галеристкою та кураторкою Мариною Щербенко. Метою премії є робота над якісними змінами в українському мистецькому полі, а також допомога молодим митцям у розбудові їхньої кар’єри, у тому числі на міжнародному рівні. Конкурс на премію відбувається що два роки, лауреатів обирає міжнародне журі.

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