В рамках Docudays UA пройде українська прем’єра фільму "Нескінченність за Флоріаном"

У широкий прокат стрічка вийде у 2023 році.

Українська прем'єра фільму "Нескінченність за Флоріаном" Олексія Радинського пройде 12-го листопада в київському кінотеатрі "Жовтень" у програмі спеціального випуску кінофестивалю Docudays UA. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Світова прем'єра стрічки відбулася в січні 2022-го року на Роттердамському кінофестивалі. Фільм здобув нагороду "Кіноколо" як найкращий документальний фільм року, а також був показаний на кінофестивалях DOK Leipzig, Sheffield Doc/Fest, Riga IFF, Vilnius Documentary Film Festival. На Docs Against Gravity він отримав нагороду за найкращий український фільм фестивалю.

Стрічку присвячено київському архітектору, художнику, музиканту, поету і теоретику Флоріану Юр’єву. Він відомий передусім як автор архітектурного проекту київської “Літаючої тарілки” на Либідській площі, а також герба Києва у вигляді гілки каштану.

Основна сюжетна лінія фільму відтворює історію київської “Літаючої тарілки”. Фільм відстежує протистояння між архітектором Флоріаном Юр’євим та корумпованими посадовцями й забудовниками, що планували перетворити цю знамениту будівлю на вхідну групу торгівельного центру Ocean Mall. На противагу цьому, в жовтні 2020-го року будівля “Літаючої тарілки” дістала статус пам’ятки архітектури та монументального мистецтва.

У фільмі “Нескінченність за Флоріаном” ідеться також про інші деталі життя та творчості Флоріана Юр’єва: наприклад, про його теорії “музики кольору” та синтезу мистецтв. В фільмі використано фрагменти експериментальних кіноробіт Флоріана Юр’єва, що були створені в 1970-тих роках і вважалися втраченими.

У прокат в Україні стрічка вийде у 2023 році, точна дата поки невідома.

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