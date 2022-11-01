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У Музеї Ханенків пройде презентація нового альбому Jamala

Усі кошти з продажу квитків підуть 57-й бригаді під Херсон.

Фото: Музей Ханенків

5 листопада у Музеї Ханенків наживо відбудеться презентація нового міні-альбому «Поклик» Jamala. Про це повідомила пресслужба музея.

Усі кошти з продажу квитків будуть спрямовані 57-й бригаді під Херсон.

Альбом «Поклик» співачка записувала в різних куточках Європи під час вимушеної розлуки з домом через війну. Він складається з чотирьох пісень, кожна з яких наповнена любов’ю до рідної культури. Тут звучить і кримськотатарський інструмент дойра, і народний спів, і українська поезія. 

«За цей рік багато хто з нас почув свій поклик. Боротися. Рятувати. Любити. Для мене цей запис сповнений теплих почуттів до сміливих людей, які ніби все життя невтомно борються за власну волю й величну культуру» — каже Jamala.

Нагадаємо, 10 жовтня Музей Ханенків постраждаві від російських обстрілів.

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