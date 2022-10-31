Премія “Книга року - ВВС 2022” оголосила довгі списки

До них увійшли увійшли 38 видань.

Премія “Книга року - ВВС 2022” визначила довгі списки за напрямками “Книга року”, “Есеїстика” та “Дитяча Книга”. Про це повідомило ВВС-Україна.

До довгих списків конкурсу потрапили 38 видань.

bbc.com/ukrainian

Номінація “Книга року”:

Анна Бугаєва. Усе буде Париж! - Золотоноша: Видавництво Раіни Н., 2022

Руслан Горовий. Поіменник. - Київ: ТаТиШо!, Люта справа, 2022

Сергій Демчук. Острів Джа. - Київ: Темпора, 2022

Наталія Довгопол. Знайти країну амазонок. - Харків: Віват, 2022

Ірена Карпа. Тільки нікому про це не кажи. - Київ: #книголав, 2022

Сергій Карюк. Ферія. 13 андалуських днів і ночей. - Київ: Гамазин, 2021

Богдан Коломійчук. 300 миль на схід. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Христина Коціра. Яблука Єви. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2022

Ярослава Литвин. Не мій дім. - Харків: ВД "Фабула", 2021

Марина Манченко. Гіркі апельсини. - Київ: Темпора, 2022

Анна Морозова. Четвертий помічник святого Христофора. - Київ: Саміт-книга, 2021

Галина Петросаняк. Вілла Анемона. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Андрій Сем'янків. Танці з кістками. Медичний трилер. - Київ: Віхола, 2022

Олександр Терещенко. Життя після 16:30. Сім років потому. - Київ: ДІПА, 2021

Фото: bbc.com/ukrainian

Номінація “Дитяча Книга”:

Володимир Аренєв. Скарбничка історій. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Андрій Бачинський. Примари Чорної діброви. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Катерина Єгорушкіна. Мої вимушені канікули. - Харків: Віват, 2022

Дмитро Журавель. Нікому ані слова, або Як розлюбити абрикоси. - Харків: АССА, 2022

Соня Зелена. Мікробам не читати! Книжка про вакцини. - Київ: Yakaboo Publishing, 2022

Інна Ковалишена. Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Василь Карп'юк. Олекса Довбуш. Лігво Арідника. - Брустурів : Дискурсус, 2021

Валентина Кирилова. Коні та портрет мого дядька. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Грася Олійко. Сукня для Марусі. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

Світлана Ройз. Ключі сили. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2022

Наталія Смирнова. Крим Керіма. - Київ: Портал, 2021

Уляна Чуба. Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2022

Ніна Ягоджинська. Квест: знайди "Енеїду". - Київ: Наш формат, 2021

Фото: bbc.com/ukrainian

Номінація “Есеїстика”:

Іван Вербицький. Пригоди найпопулярнішої гри. - Київ: Темпора, 2022

Рустам Гаджієв. Лінгвістика на карті світу. - Київ: Віхола, 2022

Ярослав Грицак. Подолати минуле: Глобальна історія України. - Київ: Портал, 2022

Павло Казарін. Дикий Захід Східної Європи. - Харків: Віват, 2022

Ольга Карі. Хрестик, або дуже кривава книжка. - Київ: Creative Women Publishing, 2022

Андрій Любка. Щось зі мною не так. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2022

Ірина Магдиш. Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття. - Київ: Портал, 2021

Марта Мольфар, Андрій Достлєв. Українці XYZ: звички, смаки, побут. - Київ: Майстер книг, 2021

Ірина Славінська. Майже доросла. Книжка для дівчат і про дівчат. - Харків: Віват, 2021

Іван Черненко. Сміх у кінці тунелю. - Київ: Віхола, 2021

Олена Шульга. Наші. Інженерна історія України. - Київ: Моя книжкова полиця, 2021

Відбір книжок здійснювало журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2022 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

Нагадаємо, Книгою року ВВС-2021 стала книга Артема Чеха "Хто ти такий?".