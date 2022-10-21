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Премія кінокритики “Кіноколо” оголосила лауреатів

Тріумфатором став «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Премія кінокритики “Кіноколо” оголосила лауреатів
Фото: Київський тиждень критики

У Києві 20 жовтня, попри відключення світла, відбулась церемонія нагородження П’ятою ювілейною Національною премією кінокритиків "Кіноколо". Про це повідомила пресслужба фестивалю Київський тиждень критики, в межах якого проходило нагородження.

Фото: Київський тиждень критики

Стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір" перемогла у пʼятьох номінаціях. Картину назвали найкращим повнометражним ігровим фільмом, а її режисера відзначили як найкращого режисера та автора сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" – за найкращий повнометражний дебют. Виконавець головної ролі Олександр Яцентюк переміг у номінації “Найкращий актор”

«Памфір» розповідає про чоловіка, який повертається з заробітків додому на напередодні традиційного карнавалу Маланки та відновлює зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Прем’єра стрічки відбулась на Двотижневику режисерів у Каннах. 

Фото: Київський тиждень критики

Премію за найкращий анімаційний фільм здобула стрічка «МИ, ЄВРОПА» Марини Степанської та Анни Дудко — буктрейлер до поеми Лорана Годе «Ми Європа. Бенкет народів». 

Фото: Київський тиждень критики

У номінації «Найкращий короткометражний ігровий фільм» перемогла картина режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит «Ти в порядку?» про травмовану війною українку в Європі.

Фото: Київський тиждень критики
"Нескінченність за Флоріаном" режисера Олексія Радинського визнали найкращим документальним фільмом

Фото: Київський тиждень критики

Нагороду як найкраща акторка отримала Оксана Черкашина, яка зіграла у стрічці "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач. Стрічка представлятиме Україну на премії Оскар у номінації "найкращий фільм іноземною мовою".

Фото: Київський тиждень критики

Нагороду «За досягнення» отримали кінознавці державного кіноархіву «Довженко-Центр» (Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк), які в 2022 році провели цикл публічних кінопоказів рідкісних українських стрічок «Дивне, химерне, фантастичне». Нагадаємо, що “Довженко-центр” перебуває у процесі “реорганізації”, яку сама інституція вважає ліквідацією. 

Фото: Київський тиждень критики

Окрім цього у межах премії вручили дві спеціальні відзнаки:

  • литовському режисеру  Мантасу Кведаравічюсу (посмертно), якого наприкінці березня взяли в полон і вбили російські військові під час зйомок стрічки "Маріуполіс 2"
  • Дмитру "Оресту" Козацькому — захиснику Маріуполя, який став співрежисером фільму "Останній день на Азовсталі" та отримав премію за серію фотографії з Маріуполя.

Національна премія кінокритиків «Кіноколо» була заснована 2018 року. Вона визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Нагадаємо, 20 – 26 жовтня проходить 6-й Київський тиждень критики. У кінотеатрі “Жовтень” демонструють нове українське кіно та міжнародні прем’єри останнього року.

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