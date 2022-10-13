У листопаді в кінопрокат виходить "Маріуполіс 2" Мантаса Кведаравічуса

17 листопада на екрани українських кінотеатрів виходить стрічка "Маріуполіс 2" литовського режисера Мантаса Кведаравічуса, якого російські військові полонили під час зйомок та вбили на околицях Маріуполя. Про реліз стрічки повідомила пресслужба фестивалю Docudays UA.

Фільм "Маріуполіс 2" розповідає про життя міста під час повномасштабного вторгнення Росії. Режисер працював над ним безпосередньо перед тим, як потрапив у полон. Вже після того, як стало відомо про загибель режисера, стрічку змонтувала його дружина Ганна Білоброва разом із редакторкою Дунею Сичовою, яка раніше співпрацювала із Кведаравічусом.

Світова прем’єра фільму відбулась у позаконкурсній секції "Спеціальний показ" 75-го Каннського кінофестивалю, він отримав спеціальний приз журі "Золоте око". Журі аргументувало своє рішення таким чином: «Наш спеціальний приз отримує фільм, який неможливо порівняти з жодним іншим з конкурсу. Дуже радикальне, сміливе, художнє та екзистенційнє висловлювання “Маріуполіс 2”. Режисер Мантас Квадеравічюс – один із тисяч цивільних вбитих російською армією від початку повномасштабного вторгнення Путіна».

Українська прем’єра фільму "Маріуполіс 2" відбудеться 11 листопада — він відкриє Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Крім нього, на фестивалі покажуть блок актуальних короткометражних фільмів, знятих українськими режисер(к)ами від початку війни. Фестиваль проходитиме з 11 по 13 листопада у кінотеатрі «Жовтень».

Нагадаємо, документаліст Мантас Кведаравічус загинув навесні 2022 від рук російських військових. Рахунок українських дієвців культури, що загинули через розв’язану Росією війну, йде на десятки.