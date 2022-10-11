Шостий Київський тиждень критики оголосив міжнародну та ретроспективну програми

Фільмом-відкриттям шостого Київського тижня критики стане "Трикутник смутку" – володар "Золотої пальмової гілки" цьогорічного Каннського кінофестивалю. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Міжнародна програма Київського тижня критики налічує сім картин:

"Трикутник смутку " – друга поспіль робота Рубена Естлунда , що отримала головну нагороду Канн (попередньою був його "Квадрат" 2017 року). Це нещадна іронія над суспільною елітою: сюжет розгортається довкола розкішного круїзу та його багатіїв-пасажирів, безтурботне життя яких змінюють несподівані обставини.

У " Корсеті " Марі Крютцер австрійська імператриця Сісі (Вікі Кріпс) кидає виклик своєму віку, щоб вступити в боротьбу за образ законодавиці моди. Найкраща акторська робота програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю.

Мелодрама " Одного чудового ранку " Мії Хансен-Льове – ще одна призерка Канн (премія Label Europa Cinemas). Картина про молоду жінку (Леа Сейду), чиє життя сповнене турботи про дочку й батька, який страждає на складну дегенеративну хворобу.

Драма " Час Армагеддону" Джеймса Ґрея з Офіційного конкурсу Канн – історія дорослішання й нерівності двох хлопчиків – єврея та його темношкірого однокласника.

Події драми " Земля Бога" Глінура Палмасона розгортаються в XIX столітті. Молодий священник вирушає на віддалений острів, де прагне звести церкву. Прем’єра відбулася в межах програми "Особливий погляд" у Каннах, а на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні картина здобула Приз Zabaltegi-Tabakalera.

Стрічка " Мовчазні двійнята" Аґнєшки Смочиньскої познайомить глядачів із реальною історією сестер Ґіббонс, які закрились від жорстокого світу і перервали будь-яку з ним комунікацію, спілкуючись тільки між собою. Прем’єра картини також відбулась у програмі "Особливий погляд" у Каннах.

"Фільм письменниці" Хона Сан Су – мінімалістична чорно-біла картина про письменницю у творчій кризі. Жінка рушає в невелику подорож, де з нею трапляється низка випадкових зустрічей. Вони підштовхують героїню до створення власного фільму.

Цьогорічна ретроспективна програма Київського тижня критики отримала назву Gamechangers. Вона присвячена фільмам та режисер(к)ам, які змусили світ по-іншому подивитись на кінематографії своїх країн. Представлені стрічки свого часу "змінили гру", вписали у великий світ кіно Іран, Тайвань, Данію, Нову Зеландію та Румунію.

У програму Gamechangers увійшли п’ять фільмів та один спеціальний показ:

"Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся" (2000) – міжнародний блокбастер від Енґа Лі , який пізніше подарує світові "Горбату гору" та "Життя Пі". Відзначена чотирма "Оскарами", ця картина відкрила заходу тайванський кінематограф і дала нове дихання фільмам про бойові мистецтва.

"Свято" (1998) – фільм режисера Томаса Вінтерберґа ("Ще по одній") про скандал у великій заможній родині. Це перша картина, знята за правилами "Догми 95" – натуралістичного авангардного напряму, що передбачав відмову від спецефектів, традиційного світла й монтажу та фокусувався на сюжеті й акторській грі. Володар Призу журі Канн.

"Піаніно" (1993) став проривом новозеландського кіно. Його режисерка Джейн Кемпіон (авторка нещодавнього хіта "У руках пса") – один із найгучніших жіночих голосів у сучасному кінематографі. Події стрічки розгортаються у вікторіанську епоху довкола шотландки, яку батько продає чоловіку в Новій Зеландії. Картина відзначена трьома "Оскарами".

"4 місяці, 3 тижні і 2 дні" (2007) Крістіана Мунджіу – один із найяскравіших фільмів Румунської нової хвилі й досі єдина "Золота пальмова гілка" для румунського повнометражного кіно. За сюжетом картини, молода дівчина з небажаною вагітністю зіштовхується з суворими тоталітарними законами режиму, близького до свого краху.

"Смак вишні" (1997) – стрічка Аббаса Кіаростамі. Перемога фільму в Каннах стала запізнілим визнанням не тільки режисера, а й усього іранського кіно, неореалістична хвиля якого стала модною в Європі з кінця 80-х. Розповідає картина про чоловіка, який замислив учинити самогубство, і тепер шукає помічника, щоб той його закопав.

У межах ретроспективної програми також відбудеться спеціальний показ фільму "Ім’я: Кармен" Жана-Люка Ґодара – у пам’ять про видатного режисера, який став для багатьох уособленням перманентної революції та надихав змінювати кіно. У центрі цієї стрічки 1983 року – юна авантюристка, яка очолює злочинну банду й готує пограбування банку. Картина була відзначена "Золотим левом" Венеційського кінофестивалю.

Київський тиждень критики – міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого є українські кінокритики й кінокритикині. Подія розширилася, попри війну: програма фестивалю складається з 28 стрічок, які продемонструють у межах п’яти секцій. Окрім добірок міжнародних хітів та культової ретроспективи, на Київському тижні критики відбудуться національні прем’єри шести головних українських фільмів року, покази актуальних британських картин, а також створеної спільно з Довженко-Центром ретроспективної програми "Історії української комедії". Традиційно в межах події відбудеться нагородження премією "Кіноколо", яка в 2022 році відзначить перший ювілей.

Нагадаємо, цьогорічними фаворитами серед номінантів на премію "Кіноколо" стали фільми "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" і "Відблиск".

Шостий Київський тиждень критики триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень". Продаж абонементів і квитків триває.