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Британський фестиваль сучасної музики у Гаддерсфілді відкриє українська опера Chornobyldorf

Показ стане частиною української програми фестивалю.

Британський фестиваль сучасної музики у Гаддерсфілді відкриє українська опера Chornobyldorf
Фото: команда CHORNOBYLDORF

Найбільший у Великій Британії міжнародний фестиваль нової та експериментальної музики HCMF цьогоріч представить українську програму. Про це повідомила пресслужба Українського інституту.

Виступи українських виконавців у Гаддерсфілді відбуватимуться з 18 до 27 листопада, у межах Сезону культури "Велика Британія/Україна", створеного Британською Радою та Українським інститутом.

Цьогоріч фестиваль у Гаддерсфілді вперше з 2019 року повертається до повноцінного 10-денного формату і представляє близько 50 подій, включаючи концерти, музичний театр, хореографічні та мультимедійні перфоманси, дискусії та кінопокази.

Відкриває цьогорічний фестиваль мультимедійна опера Chornobyldorf, створена українськими композиторами Романом Григорівим та Іллею Разумейком. Вона поєднує народний і класичний спів із театром, танцем, відео та унікальними музичними інструментами. Перфоманс, який був відзначений численними нагородами, досліджує вплив атомної енергетики на наш світ. 

Також у перший день фестивалю відбудеться концерт дуету String Air Synthesis у складі Володимира Войта та Соломії Мороз – звучатимуть авторські та імпровізовані композиції для харківської бандури та флейти. Володимир і Соломія почали грати разом через спільне зацікавлення сучасною та електронною музикою, хоча їхні інструменти та музичний досвід на перший погляд можуть здатися непоєднуваними. 

В інші дні фестивалю у Гаддерсфілді слухачі також почують твори українських композиторів Анни Корсун та Максима Шалигіна у виконанні Riot Ensemble. 

Нагадаємо, в Музеї Ханенків відбулась прем’єра п’ятигодинної опери GENESIS.

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