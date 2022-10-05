Мінкульт підписав досьє на включення Одеси до списку ЮНЕСКО

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підписав досьє на включення Одеси до основного списку Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомила пресслужба МКІП.

За словами міністра, вже 7 жовтня відкриється процедура для розгляду цього питання у відповідному Комітеті ЮНЕСКО. Після цього має відбутись голосування на позачерговій асамблеї, що має пройти в грудні – січні.

МКІП

У заході з нагоди підписання документа взяли участь міський голова Одеси Геннадій Труханов і голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО – перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Як повідомив Труханов, крім російських військ, загрозу історичній частині міста також становлять забудовники, тому включення її до списку ЮНЕСКО допоможе захистити місто від "небажаних новобудов".

Еміне Джапарова зазначила, що номінаційне досьє пройшло експертизу Українського інституту національної пам’яті. "Я знаю, що питання трактування історії завжди в українському суспільстві викликає певний резонанс. Для того щоб максимально бути об’єктивними, цей документ пройшов експертизу в УІНП, і ми вважаємо, що досьє наразі готове для передачі в ЮНЕСКО, аби центр Одеси став спадщиною світу", – сказала представниця МЗС.

Вона запевнила, що МЗС докладе всіх зусиль, аби якнайшвидше передати документ до комітету для негайного розгляду, бо "культура є ще одним фронтом у нашій сьогоднішній боротьбі".

Світова спадщина ЮНЕСКО – це видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства. Вони перелічені в Списку ЮНЕСКО. Станом на 2021 рік у списку Світової спадщини був 1121 об’єкт (зокрема 869 культурних, 213 природних і 39 змішаних) із 167 країн.