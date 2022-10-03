У вихідні в Музеї Ханенків пройшли прем’єрні покази опери "GENESIS" . П’ятигодинний перформанс лабораторії сучасної опери "Opera Aperta" проходив у 13 музейних залах, спорожнілих через евакуацію колекції. В основі лібрето опери лежать різні варіації Книги Буття й античний міф про Орфея.

Фото: Валерія Ландар

Опера "GENESIS" стала продовженням лінії попередніх постановок композиторів Романа Григоріва й Іллі Разумейка. Як і інші роботи авторів ("Chornobyldorf" у Мистецькому Арсеналі, "Opera Lingua" у Бібліотеці Вернадського), "GENESIS" створена в безпосередній взаємодії з приміщенням. Геометрія музейних зал, переходів і сходів грає важливу роль у драматургії опери. Глядачі, яким дозволено вільно пересуватися місцем розгортання перформансу протягом усіх п’ятьох годин, можуть виходити з будівлі музею та знову повертатися, збирають індивідуальні варіанти вистави у взаємодії з виконавцями, котрі теж постійно пересуваються.

"GENESIS" також є продовженням курсу Музею Ханенків на переосмислення власного простору та власної функції в контексті реальності воєнного часу. Інституція, діяльність якої до війни центрувалася довкола власної колекції, відреагувала на нові умови (що унеможливили роботу з колекцією), мабуть, найбільш вдало з усіх київських культурних закладів. Серія надзвичайно цікавих екскурсій “Тіні та стіни”, яка розповідає про історію, архітектуру та інтер’єри музею, виставка “Солдатики: вторгнення”, яка вибудовує діалог творів сучасного мистецтва з евакуйованими експонатами, а тепер опера "GENESIS", де музейні кімнати стають сценографією “театру пам’яті”, демонструють, що музей працює не на обслуговування колекції, а на взаємодію зі своєю публікою.

У постановці опери "GENESIS" узяли участь композитор і режисер Роман Григорів; композитор і драматург Ілля Разумейко; артисти Назгуль Шукаєва, Марічка Штирбулова, Діана Зябченко, Юлія Алєксєєва, Наталя Чепченко, Марія Потапенко, Катерина Гордієнко, Євген Баль, Христина Слободянюк, Золтан Алмаші, Антон Жуков, Ольга Мільграндт, Ігор Бойчук, Сергій Щава, Григорій Заїзний, Анастасія Сабадаш, Георгій Черненко, Георгій Потопальський, Роман Григорів, Ілля Разумейко; продюсерка Ольга Дятел; хореографиня Христина Слободянюк; художниця Катерина Маркуш; автор інсталяцій Євген Баль; автор лайвелектроніки Георгій Потопальський; художник відео Дмитро Тентюк; художниця зі світла Світлана Змєєва; звукорежисер В’ячеслав Соболєв.

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

Фото: Валерія Ландар

На репетиції

Фото: Валерія Ландар