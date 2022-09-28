7 українських артпроєктів отримають $100 тис. від ЮНЕСКО

ГО «Музей сучасного мистецтва» і ЮНЕСКО обрали переможців відкритого конкурсу (re)connection UA. Про це повідомила пресслужба ГО МСМ.

Конкурс проводили з метою забезпечити сталість мистецьких процесів і доступ до культурного життя в Україні, у ньому взяли участь 93 проєкти з 24 міст України. Загальна підтримка переможців складає 100 тисяч доларів США і фінансується з бюджету Heritage UNESCO Emergency Fund.

Обрані 7 проєктів будуть реалізовані в Києві, Харкові, Херсоні та Дніпрі до кінця поточного року.

До списку фіналістів потрапили:

Анімація арт-опору в окупації (Херсон), ГО “Урбан Ре-Паблік”;

Створення публічного простору музею-майстерні АРВМ (Київ), Фонд збереження культурної спадщини Ади Рибачук та Володимира Мельниченка (АРВМ);

Dreamscape: створення аудіовізуальної інсталяції (Київ), ГО “Європейська архітектурна студентська асамблея України”;

Виставковий проєкт “Поєднуючи Франківськ, Київ та Дніпро: Робоча кімната” (Івано-Франківськ/Дніпро), ГО “Асортиментна кімната”;

Розробка опери про Києво-Могилянську академію (Київ), Музична агенція “Ухо”;

Онлайн-виставка “Живопис з фотографії, яка була зроблена з великої відстані і потім обрізана” (Київ), ГО “Інституція нестабільних думок”;

Мистецька резиденція і виставковий проєкт “АРТ КУЗЕМИН: місце для мистецтва” (Харків), ГО “ЄрміловЦентр”.

Одночасно розглядається можливість найближчим часом надати підтримку ще 10 проєктам, які потрапили до короткого списку (re)connection UA.

ГО МСМ – громадська організація, що адвокатує необхідність музеєфікації сучасного мистецтва та створення для цього профільної музейної інституції. ГО МСМ об’єднує представників художньої та експертної спільноти, яка опікується сучасним мистецтвом в Україні та потребує музейної інституції нового типу для розбудови повноцінної системи мистецтва та платформи для фахового діалогу. ГО МСМ виступає як медіатор у відносинах професійної спільноти, яку координує, і органів державної влади, надаючи останнім допомогу у розробці стратегічних та організаційно-правових документів для створення державного музею сучасного мистецтва. Після 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, розпочавши повномасштабну війну, ГО МСМ сфокусувалася на проєктах, необхідних у дні війни та після. Зокрема створено Український мистецький фонд екстреної допомоги та архів мистецтва воєнного стану.

Нагадаємо, благодійний проєкт We and World зібрав більше 40 000 євро на продажах творів українських художників.