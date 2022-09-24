Україна ініціює спільний проєкт з Метрополітен-опера у Нью-Йорку

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася у Нью-Йорку з генеральним директором Метрополітен-опера Пітером Гелбом і його дружиною, диригенткою Кері-Лінн Вілсон.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“З початку російської агресії театр підтримав нашу країну. 1 березня перед вечірньою виставою хор та оркестр Метрополітен-опера виконали гімн України. У березні театр офіційно заявив про припинення контрактів та виведення з постановок російської оперної співачки Ганни Нетребко, яка відмовилася публічно засудити агресію РФ. Її партії надалі виконувала українка Людмила Монастирська”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, дружина гендиректора Метрополітен-опера створила Ukrainian Freedom Orchestra, що став потужним голосом українських митців. З 28 липня до 20 серпня колектив дав 13 концертів на знакових майданчиках світу. Фінансову підтримку проекту забезпечила, зокрема, особиста робота Пітера Гелба з фандрейзингу.

Зеленська подякувала подружжю за підтримку. “Україна надзвичайно цінує вашу солідарність”, – запевнила вона.

Фото: ОПУ

Перша леді обговорила продовження життя Ukrainian Freedom Orchestra. Під час зустрічі також було обговорено декілька спільних з Метрополітен-опера проєктів.

“Це замовлення й написання опери. Така наша спільна ініціатива щодо відбору композиторів та замовлення оперного твору може стати одним з унікальних прецедентів в оперному світі. Пропонуємо також започаткувати регулярну програму стажувань для українських фахівців з оперної сфери – менеджерів, програмних директорів, художників із декорацій та костюмів, працівників технічних служб. Це стане важливим внеском у розвиток сучасного оперного театру в Україні”, – сказала вона.

Нагадаємо, влітку асоціація Opera Europa призупинила членство російських оперних театрів.