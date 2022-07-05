Асоціація Opera Europa призупинила членство російських оперних театрів. Про це повідомила пресслужба МКІП.

Ще на початку березня керівники українських театрів, які входять до складу асоціації, разом із Держмистецтв, оприлюднили відкритий лист із проханням підтримати нашу державу та засудити військову агресію РФ.

Після цього асоціація Opera Europa закликала мистецьку спільноту Росії бути сміливішою та не мовчати щодо подій в Україні, а також ініціювала підтримку українських митців, організовуючи концерти солідарності за участі українських артистів. Проте до початку літа жодних заяв з боку російських членів асоціації Opera Europa так і не з’явилось.

У червні, після тривалих дискусій та обговорень, за активної підтримки керівників багатьох театрів-партнерів, рішенням Ради директорів асоціації та Генеральної асамблеї, було призупинено членство російських оперних театрів в Opera Europa.

Opera Europa є провідною організацією обслуговування професійних оперних труп і оперних фестивалів по всій Європі (понад 200 членів із 40 країн). З України до неї входять 7 театрів: ХНАТОБ, Національна опера, Київський театр оперети, Open Opera Ukraine, Львівська опера, Одеський театр опери і балету, Одеська філармонія.

Нагадаємо, Росія скоїла проти культурної спадщини України більше 400 злочинів.