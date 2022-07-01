Мистецький арсенал виклав у вільний доступ електронні версії каталогів

Мистецький арсенал оприлюднив електронні версії каталогів, створених до виставок, які відбувалися в музеї з 2017 року. Про це повідомила пресслужба музею.
Колекція електронних видань має три серії:
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видання до виставок, що актуалізують українську мистецьку спадщину («Бойчукізм. Проект Великого стилю», «Курбас: Нові світи», «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації», «Відбиток. Українська друкована графіка ХХ-ХХІ століть»);
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видання, присвячені знаковим іменам новітнього українського мистецтва («Олександр Гнилицький. Реальність ілюзії», «Кирил Проценко. Палкий», «Олег Голосій. Живопис нон-стоп», «Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!»);
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видання до експериментальних проєктів, що розповідають про важливі мистецькі процеси чи культурні феномени («Сьогодні, що так і не настало», «FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х», «Неформальне мистецтво Ужгорода 90-х», «Швидкорозчинний час», «Обабіч», «Мистецька праця. Тексти», «Дивовижні історії Криму», «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив»).
“Важливим аспектом видань є їхня двомовність — каталоги мають повну інформацію про виставки українською та англійською мовами, що дозволяє поширювати електронні версії для іноземної аудиторії Мистецького арсеналу,” - кажуть організатори.
Усі каталоги, наявні в електронному форматі станом на червень 2022 року, доступні для безкоштовного перегляду на сайті Мистецького арсеналу (розділ «Видання до виставок»), а також на сервісі ISSUU. Колекцію електронних видань буде розширено та доповнено.