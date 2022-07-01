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Мистецький арсенал виклав у вільний доступ електронні версії каталогів

У колекцію зібрані каталоги до виставок за останні 5 років.

Мистецький арсенал виклав у вільний доступ електронні версії каталогів
Фото: Мистецький Арсенал

Мистецький арсенал оприлюднив електронні версії каталогів, створених до виставок, які відбувалися в музеї з 2017 року. Про це повідомила пресслужба музею.

Колекція електронних видань має три серії:

Фото: Мистецький арсенал

“Важливим аспектом видань є їхня двомовність — каталоги мають повну інформацію про виставки українською та англійською мовами, що дозволяє поширювати електронні версії для іноземної аудиторії Мистецького арсеналу,” - кажуть організатори.

Усі каталоги, наявні в електронному форматі станом на червень 2022 року, доступні для безкоштовного перегляду на сайті Мистецького арсеналу (розділ «Видання до виставок»), а також на сервісі ISSUU. Колекцію електронних видань буде розширено та доповнено.

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