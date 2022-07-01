У штаб-квартирі Світового банку у Вашингтоні відкривалась виставка «Мистецтво справлятися з війною» з роботами українських фотографів, створених від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила пресслужба ГО МСМ.

У проєкті представлені роботи Олени Субач, Олександра Глядєлова, Владислава Краснощока, Владислави Соловйової та Ігоря Бондаренка.

Фото: Олександр Глядєлов Фото: Олександр Глядєлов Фото: Олександр Глядєлов Фото: Владислав Краснощок Фото: Владислав Краснощок Фото: Владислава Соловйова Фото: Ігор Бондаренко Фото: Олена Субач Фото: Олена Субач

На відкритті виставки були присутні віцепрезидентка Світового банку в справах регіону Європи та Центральній Азії Анна Б’єрде та пані посол України в США Оксана Маркарова.

«Те, що ми бачимо на цих світлинах, по-справжньому лякає, і ми запам’ятаємо 24 лютого 2022 року як один з найстрашніших днів у світовій історії. Я можу навести купу цифр щодо руйнувань, яких зазнає Україна у цій війні, але закликаю вас подивитися на світлини, що представлені на виставці, - вони дають дуже глибоке і болюче уявлення про жахливе сьогодення України», - звернулася до гостей відкриття Анна Б’єрде.

Своєю чергою пані посол України в США відзначила важливість виставки для донесення до світових лідерів думок інформації про те, що відбувається в Україні зараз.

Експозиція є частиною публічної програми проєкту «Мистецтво воєнного стану. Архів», започаткованого ГО “Музей сучасного мистецтва” після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мистецтвознавиці Ольга Балашова, Галина Глеба та Тетяна Лисун ведуть кураторське спостереження за українськими художниками, які реагують на війну мистецтвом, поширюючи свої твори в соціальних мережах. У штаб-квартирі Світового банку у Вашингтоні вона експонуватиметься до вересня, але наповнення Архіву триватиме до скасування режиму воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, українська художниця Алевтина Кахідзе візьме участь у бієнале Manifesta 14. Бієнале пройде з 22 липня по 30 жовтня 2022 року в Приштині (Косово).