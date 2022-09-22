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У Києві відкрилася виставка врятованих картин Марії Примаченко

14 картин демонструються вперше з початку війни.

У Києві відкрилася виставка врятованих картин Марії Примаченко
Фото: mkip.gov.ua

21 вересня в Києві у національному центрі “Український дім” відкрилась виставка врятованих картин Марії Примаченко.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України

14 врятованих картин відомої на увесь світ художниці демонструються вперше з початку повномасштабної агресії Росії. 

Виставку можна буде побачити до 25 вересня.

Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом з місцевими жителями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до звільнення Київщини.

“Під час заходу для широкого загалу представлено одразу два важливих архітектурних проєкти: відновлення музею в Іванкові та створення мистецької резиденції в селі Болотня, де зберігся будинок Марії Примаченко”, – зазначено у повідомленні. 

Фото: mkip.gov.ua
Як розповів міністр культури України Олександ Ткаченко, місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть документацію щодо відновлення музею, а це необхідно зробити напередодні зими. 
Фото: mkip.gov.ua
“Ми передамо певні кошти від ЮНЕСКО для відновлення музею. Ми завжди під час спілкування з нашими зарубіжними колегами наводимо два приклади, коли росіяни цілили цілеспрямовано в об'єкти культури. Це музей в Іванкові та музей в Сковородинівці. Ми точно відновили картину життя і знаємо в який спосіб вони таргетовано влучили по цих музеях”, – сказав Ткаченко. 
Фото: mkip.gov.ua
Фото: mkip.gov.ua
Нагадаємо, у липні Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького відкрив виставку робіт Примаченко. До експозиції увійшли близько ста творів художниці з колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица

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