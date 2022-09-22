14 картин демонструються вперше з початку війни.

21 вересня в Києві у національному центрі “Український дім” відкрилась виставка врятованих картин Марії Примаченко.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

14 врятованих картин відомої на увесь світ художниці демонструються вперше з початку повномасштабної агресії Росії.

Виставку можна буде побачити до 25 вересня.

Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом з місцевими жителями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до звільнення Київщини.

“Під час заходу для широкого загалу представлено одразу два важливих архітектурних проєкти: відновлення музею в Іванкові та створення мистецької резиденції в селі Болотня, де зберігся будинок Марії Примаченко”, – зазначено у повідомленні.

Фото: mkip.gov.ua

Фото: mkip.gov.ua

Фото: mkip.gov.ua

Фото: mkip.gov.ua