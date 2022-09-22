21 вересня в Києві у національному центрі “Український дім” відкрилась виставка врятованих картин Марії Примаченко.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.
14 врятованих картин відомої на увесь світ художниці демонструються вперше з початку повномасштабної агресії Росії.
Виставку можна буде побачити до 25 вересня.
Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом з місцевими жителями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до звільнення Київщини.
“Під час заходу для широкого загалу представлено одразу два важливих архітектурних проєкти: відновлення музею в Іванкові та створення мистецької резиденції в селі Болотня, де зберігся будинок Марії Примаченко”, – зазначено у повідомленні.
Фото: mkip.gov.ua
Як розповів міністр культури України Олександ Ткаченко
, місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть документацію щодо відновлення музею, а це необхідно зробити напередодні зими.
Фото: mkip.gov.ua
“Ми передамо певні кошти від ЮНЕСКО для відновлення музею. Ми завжди під час спілкування з нашими зарубіжними колегами наводимо два приклади, коли росіяни цілили цілеспрямовано в об'єкти культури. Це музей в Іванкові та музей в Сковородинівці. Ми точно відновили картину життя і знаємо в який спосіб вони таргетовано влучили по цих музеях”, – сказав Ткаченко.
Фото: mkip.gov.ua
Фото: mkip.gov.ua
Нагадаємо, у липні Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького відкрив виставку робіт Примаченко. До експозиції увійшли близько ста творів художниці з колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица
.