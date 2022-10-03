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СБУ затримала в Одесі російського агента

Він збирав установчі дані на захисників міста та фотофіксував їхню зовнішність.

СБУ затримала в Одесі російського агента
Фото: СБУ

СБУ затримала російського агента, який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Агент відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності", – інформує спецслужба.

Крім того, через свого поплічника ворог намагався отримати координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів.

За даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого російські спецслужби залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Фото: СБУ

У результаті оперативних дій співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв’язок і затримали зловмисника в Одесі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Мірою запобіжного заходу суд обрав тримання під вартою.

Нагадаємо, днями в Одесі викрили агентурну мережу російських спецслужб, які готували провокації в регіоні.

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