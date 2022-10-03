Українські оборонці захопили рідкісний екземпляр ворожої техніки – командно-штабну машину (КШМ) Р-145БМА на базі ГАЗ-233036 СПМ-2 "Тигр". Вона призначена для організації зв’язку командира з вищим керівництвом та підлеглими підрозділами як на стоянці, так і під час руху.

Фото: Регіональне управління Сил територіальної оборони 'Південь' ЗС України

Про це повідомили у фейсбуці Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь".

Військові пояснили, що ця техніка створювалася ТОВ "Військово-промислова компанія" спільно з радіозаводом "Сигнал" (м. Тамбов). Броня "Тигра" здатна захистити екіпаж та апаратуру КШМ від осколків артилерійських снарядів та куль основної маси зразків стрілецької зброї.

Фото: Регіональне управління Сил територіальної оборони 'Південь' ЗС України

Фото: Регіональне управління Сил територіальної оборони 'Південь' ЗС України

Як стверджують розробники, броньований корпус КШМ Р-145БМА забезпечує балістичний захист екіпажу, бойового розрахунку та обладнання машини за третім рівнем за стандартом STANAG 4569. У бортових і кормових вікнах машини збережено бійниці для ведення вогню з особистої зброї.

Фоторепортаж знищеної техніки ворога на деокупованих територіях від Сухопутних військ дивіться за посиланням на LB.ua.