В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
В окупованому Криму загорівся аеропорт Бельбек
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Біля Лиману нацгвардійці "затрофеїли" модифікований російський танк
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Митрополит Луганський УПЦ та настоятель чоловічого монастиря з Мелітополя взяли участь у проголошенні незаконної анексії
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Спартц голосувала проти виділення $12 млрд для України
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
ЗСУ продовжують просуватися на півдні, - Гуменюк
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
Процеси усунення Путіна від влади вже йдуть, - Буданов
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські бійці знищили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі

Гелікоптер був ліквідований пострілом з ПЗРК.

Українські бійці знищили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє у Facebook СБУ.

Згідно з повідомленням, тактична група спецпризначенців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.

Після появи в зоні ураження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК.

 

Ка-52 – російський бойовий гелікоптер, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Ка-52 може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

 

Нагадаємо, українські військові збили сьогодні у Херсонській області ворожий штурмовик Су-25.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також