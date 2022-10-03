Гелікоптер був ліквідований пострілом з ПЗРК.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє у Facebook СБУ.

Згідно з повідомленням, тактична група спецпризначенців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації.

Після появи в зоні ураження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з ПЗРК.

Ка-52 – російський бойовий гелікоптер, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Ка-52 може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, українські військові збили сьогодні у Херсонській області ворожий штурмовик Су-25.