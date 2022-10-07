Храм Вознесіння Господнього на Чернігівщині розпочав нове життя під новою для себе церковною юрисдикцією. Переживши в березні три тижні російської окупації, релігійна громада села Лукашівка, де розташована церква - пам’ятка архітектури, влітку прийняла рішення перейти від УПЦ до Православної церкви України. Віряни були практично одностайними: 99 людей проголосували за те, щоб храм перейшов до помісної Православної церкви України, четверо висловилися проти, двоє утрималися.

Фото: Ірина Назарчук Храм Вознесіння Господнього стоїть у селі Лукашівка Чернігівської області від 1913 року.

«Кілька годин літало туди-сюди»

Прохолодний вересневий недільний ранок. Тільки-но проминули кілька тижнів дощів, виглянуло сонце – і до зраненого снарядами храму потягнулися місцеві жителі:

– О, ви молодці – на велосипедах.

– Так по селах усі зараз молодці, все вміємо.

– Як картопля цього року? Вродила?

– Добра! Отакезна! – показує розмір картопляних бульб літня жіночка. – Зі своєю морквою будемо, і з буряком, і з капустою. Матимемо взимку що попоїсти.

Фото: Ірина Назарчук Отець Сергій з парафіянками.

Той день, коли сторічна сільська церква - пам’ятка архітектури початку ХХ століття згоріла усередині й зазнала серйозних пошкоджень ззовні, місцеві жителі описують коротко: «Кілька годин рвалися снаряди. Туди-сюди літало».

Фото: Ірина Назарчук Ікона Божої Матері в понівеченому храмі.

Це було 22 березня, згадує місцевий фермер і депутат обласної ради Григорій Ткаченко. Добігала кінця російська окупація. У храмі, який окупанти пристосували під штаб, шпиталь і де складували снаряди, почалася детонація боєприпасів.

– Російські війська окупували село 9 березня, – розповідає Ткаченко. – Перед цим кілька днів тривали жорсткі бої. Нас захищали підрозділи 58 окремої мотопіхотної бригади та 1 танкової бригади (Сіверської). Але все одно сили були нерівними – окупанти зайшли в село і були тут, аж поки наприкінці березня їх не вибили Збройні сили України разом з територіальною обороною. Маю дані, що наші спалили понад 30 одиниць ворожої техніки, знищили близько двохсот чоловік особового складу противника.

Фото: Ірина Назарчук Сліди снарядів на фасаді церкви.

Храм – безпосередній свідок російської навали на Чернігівщину – встояв. Не повторив долі зруйнованих ущент церков, капличок, інших релігійних споруд повсюди, де була окупація. Півтораметрові завтовшки стіни здебільшого вціліли, хоча зрозуміло, що відновлення потребуватиме не лише значного фінансового ресурсу, а й залучення професійних реставраторів, оскільки церква є пам’яткою храмової кам’яної архітектури.

Фото: Ірина Назарчук У церкві частково зруйнований дах.

Про перебування в Лукашівці незваних гостей і досі, через пів року після звільнення, нагадують ящики з-під російських осколково-фугасних снарядів на церковному подвір’ї. Там само – пакети від російських сухпаїв. Будівлю храму окупанти перетворили на воєнний об’єкт. І – на катівню. Коли в село повернулись українські військові, то поблизу церкви побачили тіла вбитих місцевих, усередині церкви теж лежали закатовані жителі села. «Противник складав міни в приміщенні церкви вздовж стін. Церковні дзвони зняли, але не встигли забрати із собою», – розповідав у сюжеті Військового телебачення у квітні командувач ОК «Північ» генерал-майор Віктор Ніколюк. Це він очолював оборону Чернігова. Лукашівка розташована на південних підступах до обласного центру, а за 20 хвилин їзди від неї – село Ягідне. Те саме, де російські окупанти утримували понад 300 мешканців у невеликому підвалі школи.

Фото: Ірина Назарчук Подекуди на церковному подвір’ї можна ще зустріти залишки «русского міра».

Церковне життя відроджується

Першу службу у Вознесенській церкві після її переходу до Православної церкви України відправили на свято Іллі, 2 серпня, розповідає нинішній настоятель храму отець Сергій:

– На свята до нас приходять десь 50-60 вірян. На Спаса взагалі було повне подвір’я. Якось згуртувалися ми з переходом до ПЦУ, більше стали відчувати себе українцями. Хоча досі важко згадувати про окупацію, потихеньку відроджуємось. Є віра. Є надія. Люди міняються. А пастир має бути завжди поруч.

Фото: Ірина Назарчук Священник ПЦУ отець Сергій готується до недільної служби.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 600 релігійних громад в Україні змінили підпорядкування й перейшли до ПЦУ. Такі дні наводяться в заяві від 27 липня Священного синоду Православної церкви України. «Це право не може бути обмежене чи скасоване під приводом воєнного стану, адже сама війна Росії проти України однією з ключових причин має поширення ідеології «русского міра». Структури Московського патріархату десятиліттями сприяли поширенню цієї ідеології в Україні, тож вони несуть частину моральної відповідальності за наслідки своїх дій», – наголошено в заяві.

Фото: Ірина Назарчук Храм у Лукашівці є пам’яткою архітектури початку ХХ століття.

Також нещодавно Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) оприлюднила рекомендації та роз’яснення порядку дій у разі зміни релігійною громадою своєї підлеглості в канонічних та організаційних питаннях. У документі покроково пояснено, як скликати та проводити загальні збори громади, як оформити рішення та які документи подавати на реєстрацію нової редакції статуту.

Фото: Ірина Назарчук Так церква виглядає всередині, вересень 2022 р.

Хто документує воєнні злочини проти релігійних споруд

Російські воєнні злочини проти релігійних споруд фіксують у рамках проєкту «Релігія у вогні». Представники громадської організації «Майстерня академічного релігієзнавства» і Фонду підтримки фундаментальних досліджень за сприяння Коаліції «Україна. 5 ранку» поки що об'їжджають Чернігівщину та Київщину. Документатори вважають, що дані ЮНЕСКО про 81 культову (релігійну) споруду, пошкоджену від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, – неповні, що вони лише частково відображають реальну ситуацію. Знищених повністю або постраждалих частково релігійних об’єктів, у тому числі пам’яток національного та регіонального значення, – в 3-4 рази більше, впевнені вони.

Фото: Ірина Назарчук Відновлення потребуватиме грошей та залучення реставраторів.

До проєкту «Релігія у вогні» долучилися фахівці з міжнародного гуманітарного права, які на основі документальних свідчень кожен випадок аналізують окремо. Взагалі, незалежно від наявності або відсутності статусу пам’ятки історії чи архітектури, релігійна споруда за замовчуванням є захищеним об’єктом з погляду МГП. Про заборону атакувати місця відправлення культу (як і інші культурні цінності) йдеться в ключових джерелах міжнародного гуманітарного права, а також у національних законодавствах ряду держав, заявах ЮНЕСКО, Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, інших міжнародних організацій.

У випадку із церквою Вознесіння Господнього, що в Лукашівці, незаконне перетворення російською армією її будівлі та території навколо на військовий об’єкт може кваліфікуватися як порушення законів та звичаїв війни відповідно до статті 438 КК України.