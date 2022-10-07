«Жовтень» та KINO42 покажуть добірку українських короткометражок «Обережно крихке»

13 жовтня в прокат виходить «Українська Нова Хвиля» — щорічний кіноальманах Довженко-Центру, який презентує найкращі короткометражні кінороботи молодих українських режисерів. Цьогорічна добірка фільмів отримала назву «Обережно крихке».

У добірку увійшли переможці провідних українських кінофестивалів, володарі головних кінонагрод та найбільш обговорбвані короткометражні фільми. Це історії про дорослішення, стосунки, пошуки себе та реальність, яка змінюється на наших очах, історії про настрої й тенденції, а подекуди тривожні передчуття в українському суспільстві та кіно 2021-2022 рр.

До цьогорічного альманаху «Українська нова хвиля: Обережно крихке» увійшли такі короткометражні стрічки:

«Глибока вода», реж. Анна Дудко, анімаційний

Фото: Довженко Центр

Самотня русалка полюбляє підглядати за людьми через труби водопроводу за допомогою магії. Одного разу вона закохується в чоловіка і, сп'яніла від пристрасті, заявляється до нього прямо в квартиру щоби задовольнити свої нестримні потяги.

«Потерпи трошки» реж. Любов Гончаренко, ігровий

Фото: Довженко Центр

Аріна на порозі дорослого життя. Попереду на неї чекають вступні іспити та муки вибору. Але їй п'янить голову це пахуче літо і цей пахучий… Вітька. Історія про дорослішання та вміння почути себе.

«20-11-7.mp4», реж. Аліна Панасенко, ігровий

Фото: Довженко Центр

Батько з сином вперше за декілька років вирішили разом повечеряти. Чи зможуть вони знайти спільну мову?

«Тигр блукає поруч», реж. Анастасія Фалілеєва, анімаційний

Фото: Takflix

Похмурі думки долають Кацумі. Дівчина бачить моторошні знаки, які вказують, що її життя опинилось у точці неповернення. Вона наважується на відчайдушний крок – покінчити життя самогубством. Саме у цей момент з'являється містичний Тигр. Чи зможе він врятувати Кацумі?

«Папині кросівки», ігр., реж. Ольга Журба, ігровий

Фото: Довженко Центр

Фільм спостереження за останніми годинами перебування 13-річного Саші в інтернаті для дітей позбавлених батьківського піклування. Він один з тих кому пощастило найбільше — його всиновили. Сьогодні він вирушає в іншу країну назавжди, але дещо не відпускає його.

«Земля крутиться», реж. Олена Кириченко, документальний

Фото: Довженко Центр

Навесні 2020-го року по всій Україні ввели карантин. Олена повернулася жити додому, де зіштовхнулася із жорсткою реальністю. Спочатку вона ховалася за камерою, фіксуючи події що відбуваються вдома. Потім думала, що психологічно підтримує своєю присутністю матір. Та виявилося, що вона фіксує болючу історію своєї родини.

«Нетерпимість», реж. Станіслав Битюцький, ігровий

Фото: Довженко Центр

В 1890 році в одному з поліських сіл при загадкових обставинах помер чоловік. Місцеві жителі звинуватили в цьому його дружину, молоду знахарку, і вигнали її з села. Коли в село прийшла сильна негода, місцеві жителі вирішили, що це прокляття наслала на них вигнана жінка. Вони дізналися, що вона живе в лісі, знайшли її та спалили живцем як відьму. Проте перш ніж зробити це, вони відпустили до неї священника, який повинен був провести з нею останню розмову.

«Мир і спокій», реж. Миро Клочко, Анатолій Татаренко, документальний

Фото: Довженко Центр

Коли російські війська заходили в Україну, відомий драматург Андрій Бондаренко написав п’єсу, в якій розповідає про життя, обірване конфліктом. Він зосереджується на житті своєї родини. На зміну миру та спокою, які автор знав з дитинства, приходять історичні травми, революції, війна. І тепер, у дорослому віці, Андрій стикається з загрозою, свідком якої були попередні покоління його родини. Ці думки втілилися в одноактну п’єсу, написану у відповідь на події, які розгорталися.

Для супроводу цієї екранізованої версії п’єси режисери Миро Клочко та Анатолій Татаренко використовують фотографії з життя Бондаренка, уявляючи людей, які його населяли, і, відповідно, народ України. Результатом є акт мистецького вираження, пам’яті та, зрештою, опору.

Фільм створений в березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Одночасно є живою емоційною реакцією на сьогодення та історією однієї сім'ї, яку авторам вдається помістити в контекст історії України.

***

Покази проходитимуть в київських кінотеатрах «Жовтень» та KINO42. Пізніше прокат відкриють в інших містах України.

Нагадаємо, Netflix планує придбати великий пакет українських фільмів. На стрімінгу мають з’явитися 14 нових українських стрічок.