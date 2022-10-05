Радіодиктант національної єдності пройде 9 листопада: Ада Роговцева читатиме текст Ірини Цілик

Написати його можна буде і за кордоном.

Радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада об 11 годині. Герой України, народна артистка Ада Роговцева читатиме текст письменниці і режисерки Ірини Цілик, пише Суспільне.

До методичної роботи над Радіодиктантом традиційно долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

"Цьогорічний Радіодиктант – це перш за все українська акція єднання, де б ми не були. Завдяки можливостям Українського Радіо до Радіодиктанту кожен може долучитися, незалежно від того, у якій точці земної кулі перебуває у цей непростий для нас усіх час. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас", – зазначив член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформи радіо та телебачення Дмитро Хоркін.

У різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту вимушеними переселенцями та українцями, які живуть за кордоном.

Радіодиктант національної єдності щороку відбувається у День української писемності та мови.