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За місяць усі сайти повинні мати українську версію основною

16 липня набуває чинності закон щодо використання мови в інтернеті та інтерфейсах програм.

За місяць усі сайти повинні мати українську версію основною

16 липня наберуть чинності норми мовного закону, що стосуються використання української мови в інтернеті та програмних інтерфейсах. Про це нагадав на своїй FB-сторінці мовний омбудсмен Тарас Кремінь

Усі товари мають бути "локалізовані" для України (мати україномовний інтерфейс), а всі інтернет-ресурси (сайти, сторінки в соцмережах, YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки), зокрема ЗМІ, мусять мати українську версію основною.

З 16 липня уповноважений із захисту державної мови зможе накладати штраф на представників органів державної влади та місцевого самоврядування, працівників компаній, які порушуватимуть закон. Розмір штрафу становить від 3400 до 8500 гривень, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11 900 гривень.

Нагадаємо, у Нідерландах запустили застосунок-перекладач “Pryvit” для мобільних телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою.

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