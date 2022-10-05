Лавреатом премії ім. Стуса став Віталій Портников

Лавреатом премії імені Василя Стуса 2022 року став журналіст і письменник Віталій Портников. Про це 5 жовтня оголосили на церемонії нагородження у Києво-Могилянській Бізнес-школі.

Віталій Портников — український публіцист, jглядач Радіо «Свобода» і постійний автор аналітичних статей у виданнях на політичну і історичну тематику. Автор книг «Дзвони Майдану», «Тюрма для янголів», «Богородиця у синагозі». Член Українського ПЕН.

Від 1989 року премію ім. Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції. Премію заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

У 2021 році лавреатом премії став Тарас Возняк. Раніше її також отримували Михайлина Коцюбинська, Володимир В’ятрович, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв та інші.

Лавреат премії ім. Стуса отримує диплом та відзнаку від Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу.

Нагадаємо, кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Тарас Возняк – культуролог, політолог, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького, лауреат Премії ім. В. Стуса за 2021 рік; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН; Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН; Юрій Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера".