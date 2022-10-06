Лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерно. Премія присуджена "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті".

Про це йдеться у твіттері премії.

"Цьогорічна лауреатка з літератури Енні Ерно сказала, що письменництво – це політичний акт, який відкриває нам очі на соціальну нерівність. Для цього вона використовує мову як ніж, як вона це називає, щоб розірвати завіси уяви", – зазначили в комітеті премії.

Цьогоріч Польська академія наук висувала номінантом українського письменника Сергія Жадана.

Торік премію з літератури отримав танзанський письменник "за безкомпромісне та співчутливе проникнення в тему наслідків колоніалізму та долі біженця у розриві між культурами та континентами".