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Лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця

Анні Ерно пише в жанрі автофікшен. 

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерно. Премія присуджена "за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті".

Про це йдеться у твіттері премії. 

"Цьогорічна лауреатка з літератури Енні Ерно сказала, що письменництво – це політичний акт, який відкриває нам очі на соціальну нерівність. Для цього вона використовує мову як ніж, як вона це називає, щоб розірвати завіси уяви", – зазначили в комітеті премії.

Цьогоріч Польська академія наук висувала номінантом українського письменника Сергія Жадана.

Торік премію з літератури отримав танзанський письменник "за безкомпромісне та співчутливе проникнення в тему наслідків колоніалізму та долі біженця у розриві між культурами та континентами".

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