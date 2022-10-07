Чи є сенс відкривати нові книгарні під час війни?

Тому ми відразу запланували, що наша нова книгарня буде не стільки про бізнес, про розбудову власної роздрібної мережі, скільки про підтримку культури та нашого читача. Перші цифри довели правильність наших міркувань.

2 жовтня ми відкрили нову книгарню у Києві. Це світле велике приміщення на Подолі, яке ми довго шукали. З точки зору бізнесу, відкриття нової книгарні під час війни , не дуже вдале рішення. Але час не обирають. Мусимо жити тут і тепер ще й з максимальною користю для себе та країни.

Фото: надане Юлією Орловою

За нашими підрахунками, на відкриття до нас в гості завітало біля 1200 людей. Активній відвідуваності сприяла насичена програма, в якій була виставка ілюстраторів, читання для дітей, літературна дискусія і навіть книжковий стендап. А проте можемо констатувати й інше – українці скучили за живими подіями за дружнім людським теплом.

Від самого початку ми запланували, що наші книгарні мають стати культурним хабом, де б ми могли знайомити читачів з світовими бестселерами в найкращих українських перекладах, з талановитими українськими авторами та ілюстраторами. Нам важливо, щоб навіть людина, яка не дуже зацікавлена у читанні, могла відволіктися від смартфона, від негативних новин та поринути у світ української книги. Ми хочемо прищеплювати любов до свого, до виробленого в Україні. Знаючи своє, цінуючи своє, ми стаємо набагато міцнішими у боротьбі з чужим.

Фото: надане Юлією Орловою

Відкриття нової книгарні стало святом не тільки для киян та тих, хто змушено, тікаючи від війни, переселився до столиці, а й для всієї віватівської команди. Нам було важливо довести самим собі та іншим, що ми живі, ми незламні і продовжуємо розвиватися.

Наша видавництво з початком повномасштабного вторгнення фактично не припиняло діяльність. Лише на кілька перших місяців ми сповільнили бізнес-процеси, але вже у серпні повернулися до минулорічних показників. Українці прагнуть читати. Це засвідчує і відкриття, і наші цифри. Якщо ж казати про жанри, то нашими топами продажів залишається дитяча література. Російськомовні українці активно переходять на українську та прагнуть прищепити своїм дітям любов до української книги. Також активно читають ескапістські жанри такі, як фентезі. Для читача це спосіб хоча б на час втекти від страшної реальності. Зросла цікавість до нон-фікшн літератури, особливо тієї, що стосується історії, політики, здоров’я.

У наших планах ще десятки тайтлів, крім того, до кінця року ми хочемо відкрити ще одну книгарню в іншому місті України. Проте, як і в ситуації з Києвом, шукаємо найкраще місце. Я переконане, для книгарні воно має бути особливим.

Важкі часи проходять, і їх треба не перечікувати, а проживати з максимальною користю для себе, своєї родини, своєї країни. Саме такою є філософія Vivat.