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Більше половини українських танків – захоплені у росіян машини, – британська розвідка

Наразі переобладнана захоплена російська техніка складає значну частину військової техніки України.

Більше половини українських танків – захоплені у росіян машини, – британська розвідка
Фото: Facebook/24 ОМБр імені короля Данила

За даними британської розвідки, понад половина українського танкового парку складається із захоплених у росіян машин.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин з моменту вторгнення. Понад половина українського танкового парку, який зараз перебуває на озброєнні, потенційно складається із захоплених машин" – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці впевнені, що неспроможність росіян знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею в полон свідчить про поганий стан їхньої підготовки і низький рівень бойової дисципліни.

"Зважаючи на те, що російські формування перебувають під сильним тиском у кількох секторах, а війська дедалі більше деморалізуються, Росія, ймовірно, продовжуватиме втрачати важке озброєння", – прогнозують у британському Міноборони.

Нагадаємо, як повідомляла раніше британська розвідка, медичне забезпечення російських бойових частин України погіршується. Військовим РФ радять закуповувати жіночі гігієнічні засоби для зупинення кровотечі.

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