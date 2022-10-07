Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Сьогодні вранці російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет впала у двір багатоповерхівки.

Він зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється", – зазначив він.

Старух наголосив, що є ризик повторних обстрілів і закликав містян залишатися в укриттях.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Знаходьтеся в укриттях", – написав голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок учорашніх ударів по Запоріжжю загинули 11 людей.

За вчора Росія вчинила на Запоріжжя декілька атак. Спершу влучила ракетами С-300 в житлові багатоповерхівки. А вночі ворог атакував місто безпілотниками, ймовірно, іранськими.