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Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю

Є ризик повторних обстрілів.

Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю
Запоріжжя
Фото: Олександр Старух

Сьогодні вранці російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет впала у двір багатоповерхівки. 

Він зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Відомо щодо одного постраждалого, у нього осколкові поранення. Йому вже надають медичну допомогу. Інформація уточнюється", – зазначив він.

Старух наголосив, що є ризик повторних обстрілів і закликав містян залишатися в укриттях.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Знаходьтеся в укриттях", – написав голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок учорашніх ударів по Запоріжжю загинули 11 людей.

За вчора Росія вчинила на Запоріжжя декілька атак. Спершу влучила ракетами С-300 в житлові багатоповерхівки. А вночі ворог атакував місто безпілотниками, ймовірно, іранськими. 

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