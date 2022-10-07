Зросла кількість загиблих внаслідок ударів по Запоріжжю (уточнено)

Троє – за однією адресою і вісім за другою.

Станом на 14 годину кількість загиблих від російських ударів по Запоріжжю становила 12 людей. Уранці повідомлялось про 11, але кількість жертв зросла.

У ДСНС уранці повідомили, що роботи на місці зруйнованих будинків тривають.

З-під завалів будинку, де загинули вісім мешканців, дістали шістьох. З них пʼятеро потребували госпіталізації. З-під завалів чотириповерхівки, де загинули троє, врятували 15 осіб. З них вісім госпіталізовано.

"Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей", – зазначили рятувальники.

За вчора Росія вчинила на Запоріжжя декілька атак. Спершу – влучила ракетами С300 в житлові багатоповерхівки. Внаслідок ударів загинули троє людей.

Після десятої ранку окупанти здійснили нову атаку. А вночі ворог атакував місто безпілотниками, ймовірно, іранськими.