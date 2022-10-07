Ліквідовано три склади з боєприпасами окупантів на Миколаєвщині та Херсонщині

Українська авіація завдала на півдні сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

ЗСУ вдарили також по ворожих силах протиповітряної оборони в Каховському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи загалом виконали 347 вогневих завдань.

Підтверджені втрати противника складають:

105 рашистів,

8 танків,

18 крупнокаліберних гаубиць “Мста-С” та “Мста-Б”,

самохідна гармата “Піон”,

ще одна гармата-гаубиця 152-го калібру,

4 міномети,

15 одиниць авто-бронетехніки.

Також ліквідовано три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби – суттєво пошкоджені.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. 5 жовтня ЗСУ ліквідували близько 330 окупантів, 14 танків і багато іншої військової техніки.