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Ліквідовано три склади з боєприпасами окупантів на Миколаєвщині та Херсонщині

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали на півдні 347 вогневих завдань.

Ліквідовано три склади з боєприпасами окупантів на Миколаєвщині та Херсонщині
Фото: Операція обʼєднаних сил

Українська авіація завдала на півдні сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника в Бериславському районі.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

ЗСУ вдарили також по ворожих силах протиповітряної оборони в Каховському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи загалом виконали 347 вогневих завдань.

Підтверджені втрати противника складають: 

  • 105 рашистів, 
  • 8 танків, 
  • 18 крупнокаліберних гаубиць “Мста-С” та “Мста-Б”, 
  • самохідна гармата “Піон”, 
  • ще одна гармата-гаубиця 152-го калібру, 
  • 4 міномети, 
  • 15 одиниць авто-бронетехніки.

Також ліквідовано три склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.

Ще 6 одиниць ворожої техніки, серед яких танки, бойова броньована машина, гаубиця та станція радіоелектронної боротьби – суттєво пошкоджені.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. 5 жовтня ЗСУ ліквідували близько 330 окупантів, 14 танків і багато іншої військової техніки.

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