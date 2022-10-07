Президент України Володимир Зеленський призначив очільницю Чугуївської міської військової адміністрації.

На сайті президента оприлюднено розпорядження від 4 жовтня 2022 року про призначення на цю посаду Галини Мінаєвої.

“Призначити МІНАЄВУ Галину Миколаївну начальником Чугуївської міської військової адміністрації Чугуївського району Харківської області”, – зазначено у документі.

Нагадаємо, у вересні Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій на Херсонщині.

На початку вересня чотири міські військові адміністрації утворили на Донеччині.

За словами представника Президента у Верховній Раді, народного депутата фракції "Слуга народу" Федора Веніславського, для повноцінної роботи військових адміністрацій на звільнених від російських окупантів територіях потрібно декілька тижнів.