Вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.

У Черкасах співробітники поліції викрили жінку, яка через соцмережі поширювала проросійські матеріали та підтримувала агресію РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області.

“Під час моніторингу мережі інтернет працівниками кіберполіції Черкаської області було виявлено черкащанку, яка в соціальній мережі розповсюджувала публікації, в яких підтримувала агресію РФ проти України та пропагувала проросійські настрої”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку працівники поліції виявили та вилучили комп’ютерну техніку з обліковим записом “прихильниці руського миру”. При огляді були виявлені публікації про виправдання російської агресії та повномасштабного вторгнення.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області

На даний час слідчі дії тривають, проводяться необхідні експертизи.

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, повідомлено про підозру у колабораціонізмі пропагандисту з Луганська, який від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у своїй "професійній" діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування.