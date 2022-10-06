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Поліцейські затримали у Черкасах жінку, яка підтримувала російську агресію проти України

Вирішується питання щодо оголошення зловмисниці про підозру у вчиненні злочину.

Поліцейські затримали у Черкасах жінку, яка підтримувала російську агресію проти України
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області

У Черкасах співробітники поліції викрили жінку, яка через соцмережі поширювала проросійські матеріали та підтримувала агресію РФ проти України.  

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області.

“Під час моніторингу мережі інтернет працівниками кіберполіції Черкаської області було виявлено черкащанку, яка в соціальній мережі розповсюджувала публікації, в яких підтримувала агресію РФ проти України та пропагувала проросійські настрої”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку працівники поліції виявили та вилучили комп’ютерну техніку з обліковим записом “прихильниці руського миру”. При огляді були виявлені публікації про виправдання російської агресії та повномасштабного вторгнення.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області

На даний час слідчі дії тривають, проводяться необхідні експертизи.  

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, повідомлено про підозру у колабораціонізмі пропагандисту з Луганська, який від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у своїй "професійній" діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування.

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