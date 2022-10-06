У Черкасах співробітники поліції викрили жінку, яка через соцмережі поширювала проросійські матеріали та підтримувала агресію РФ проти України.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області.
“Під час моніторингу мережі інтернет працівниками кіберполіції Черкаської області було виявлено черкащанку, яка в соціальній мережі розповсюджувала публікації, в яких підтримувала агресію РФ проти України та пропагувала проросійські настрої”, - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку працівники поліції виявили та вилучили комп’ютерну техніку з обліковим записом “прихильниці руського миру”. При огляді були виявлені публікації про виправдання російської агресії та повномасштабного вторгнення.
На даний час слідчі дії тривають, проводяться необхідні експертизи.
Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників” Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, повідомлено про підозру у колабораціонізмі пропагандисту з Луганська, який від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у своїй "професійній" діяльності активно підтримує державу-агресора, окупаційну адміністрацію та їхні збройні формування.