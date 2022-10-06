Кіберполіція викрила чергову ботоферму, котра поширювала фейки та пропаганду про війну в Україні

Співробітники Кіберполіції викрили ботоферму, котра нараховувала понад 50 тис. ботів у соціальних мережах та поштових сервісах. За інформацією поліції, вона поширювала фейки та пропаганду про війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Для реалізації злочинної схеми фігуранти залучали громадян РФ та жителів тимчасово окупованих територій України. Виконавці отримували оплату за створені акаунти у російських рублях через заборонені в Україні електронні платіжні системи”, - повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Фейкові сторінки використовувалися для поширення недостовірної інформації щодо війни, виправдання окупації українських територій та пропаганди у вигляді дописів та коментарів у соцмережах.

“Правопорушники генерували майже 3 тисячі фейкових акаунтів на тиждень. Загалом мережа ботоферм налічувала більше 50 тисяч ботів. Крім цього, фігуранти здійснювали рекламування фішингових шахрайських сторінок”, - додав Виходець.

Під час проведених обшуків було вилучено майже 35 тис. SIM-карт різних мобільних операторів України та інших держав, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документацію.

Нагадаємо, працівники кіберполіції ідентифікували понад 14,5 тис. військовослужбовців Росії, які воювали на території нашої держави.