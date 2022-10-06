Укрзалізниця нарешті запускає “Дністровський експрес”

Укрзалізниця призначає з 10 жовтня повторний дебют “Дністровський експрес” №802/801 Чернівці - Львів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: “Дністровський експрес” мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем'єру довелося відкласти”, - повідомили в Укрзалізниці.

Поїзд відправлятиметься щодня з Чернівців о 05:30, прибуття у Львів о 12:18.

У зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова о 15:07, прибуватиме до Чернівців о 22:05.

Маршрут поїзда проходить через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Злочів тощо.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України. З 1 жовтня призначено поїзд Слов’янськ - Лозова, а з 3 жовтня відновлено сполучення Долинська - Миколаїв.