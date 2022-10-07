Поліція отримала вже 39 повідомлень про поховання у Лимані

Від жителів Лимана на Харківщині правоохоронці отримали інформацію про щонайменше 39 захоронень людей. Серед них є як одиночні, так і групові захоронення. За попередньою інформацією, серед загиблих є цивільні та військові.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Загарбники перетворили 20-тисячне місто на руїни. З 800 перевірених на цей час будинків повністю зруйнований кожен 10-й. У Лимані немає світла, води, опалення та мобільного зв’язку“, - повідомили в поліції.

Зазначається, що за кілька днів вилучено близько 400 вибухонебезпечних предметів, виявлено скупчення російської техніки і навіть збитий літак. Також під час контрдиверсійних заходів перевірено близько 500 осіб, встановлено випадки колабораційної діяльності.

“Поліцейські виявляють тіла просто на вулицях. Серед них, за попередніми даними, є військові рф – окупанти втекли, покинувши своїх “двохсотих”. Триває відбір зразків ДНК для ідентифікації загиблих”, - зазначили правоохоронці.

У виявленому днями масовому похованні готується ексгумація тіл спільно з волонтерською місією.

Нагадаємо, на звільненій від російської окупації території Харківської області знайшли контуженого ведмедя. Він знаходився у вольєрі в приватному зоопарку в Лимані.