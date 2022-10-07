Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Очільнику НБУ Кирилу Шевченку оголосили підозру
Очільнику НБУ Кирилу Шевченку оголосили підозру
ГоловнаСуспільствоЖиття

До Кривого Рогу зі звільненого села на Херсонщині евакуювали групу літніх людей

Евакуйованим надають всю необхідну допомогу.

До Кривого Рогу зі звільненого села на Херсонщині евакуювали групу літніх людей
Фото: Олександр Вілкул

Військові та “Лікарі без кордонів” організовали евакуацію зі звільненого села Золота Балка у Херсонській області групи літніх людей, які потребують догляду та медичної допомоги.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Я сьогодні був у звільнених селах і точно можу сказати - люди, які пережили всі жахи так званого "руського миру", зустрічають наших солдатів зі сльозами радості на очах”, - розповів Вілкул.

Він додав, що до Кривого Рогу евакуювали першу групу літніх людей із 14 осіб. Вони розміщені в міських територіальних центрах і лікарнях, їм надається вся необхідна допомога.

У Кривому Розі триває робота з надання гуманітарної допомоги тим, хто її особливо потребує. Для криворізьких сімей видано вже 172 тис. безкоштовних продуктових наборів за кошти міського бюджету, а жителям прифронтових і фронтових громад направлено вже понад 25 тис. великих продуктових наборів. 

Також спільно з міжнародною організацією Save the Children Ukraine організована видача 17 тис. продуктових наборів, її отримали більше 13 тис. сімей переселенців з найбільш вразливих категорій. 

Нагадаємо, російські військові значно ускладнили виїзд з Херсонської області, практикуючи так звані "спеціальні дозволи". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також