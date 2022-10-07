До Кривого Рогу зі звільненого села на Херсонщині евакуювали групу літніх людей

Військові та “Лікарі без кордонів” організовали евакуацію зі звільненого села Золота Балка у Херсонській області групи літніх людей, які потребують догляду та медичної допомоги.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Я сьогодні був у звільнених селах і точно можу сказати - люди, які пережили всі жахи так званого "руського миру", зустрічають наших солдатів зі сльозами радості на очах”, - розповів Вілкул.

Він додав, що до Кривого Рогу евакуювали першу групу літніх людей із 14 осіб. Вони розміщені в міських територіальних центрах і лікарнях, їм надається вся необхідна допомога.

У Кривому Розі триває робота з надання гуманітарної допомоги тим, хто її особливо потребує. Для криворізьких сімей видано вже 172 тис. безкоштовних продуктових наборів за кошти міського бюджету, а жителям прифронтових і фронтових громад направлено вже понад 25 тис. великих продуктових наборів.

Також спільно з міжнародною організацією Save the Children Ukraine організована видача 17 тис. продуктових наборів, її отримали більше 13 тис. сімей переселенців з найбільш вразливих категорій.

Нагадаємо, російські військові значно ускладнили виїзд з Херсонської області, практикуючи так звані "спеціальні дозволи".