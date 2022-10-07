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Іранські безпілотники навряд чи істотно вплинуть на хід війни, – ISW

Російські війська не використовують їх на асиметричних вузлах поблизу поля бою.

Іранські безпілотники навряд чи істотно вплинуть на хід війни, – ISW
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює такого ж ефекту як використання українцями систем HIMARS, отриманих від Сполучених Штатів. Відтак на хід війни вони навряд чи істотно вплинуть.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

“Російські війська, здається, не зосереджують ці безпілотники на асиметричних вузлах поблизу поля бою”, – зазначили аналітики. 

Окупанти використали багато безпілотників проти цивільних цілей у тилу, ймовірно, сподіваючись створити нелінійні ефекти через терор. Такі зусилля успіху не мають.

Зазначимо, українські захисники використовують HIMARS насамперед для ударів по складах боєприпасів і штабах окупантів.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що із 30 вересня по 6 жовтня Сили оборони України знищили 24 дрони-камікадзе Shahed-136.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські війська використовують дешеві іранські безпілотники, щоб заощаджувати ракети і надалі погрожувати не лише Україні, а й іншим країнам Європи. 

Shahed-136 – складна ціль для ППО. Росіяни можуть запускати іранські дрони-камікадзе з різних напрямків і вони можуть долати відстань до тисячі кілометрів.

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