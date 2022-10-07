На півдні ворог три рази безуспішно вів бойові дії з Силами оборони

Противник веде оборонні дії для утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях.

Противник веде оборонні дії для утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях, намагається зупинити розвиток наступу наших підрозділів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Протягом дня ворог здійснив три бойові зіткнення з Силами оборони.

“Спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай - Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, ворог з втратами відступив”, – йдеться у повідомленні.

Позиції українських захисників атакував мотострілецький взвод окупантів, за підтримки танка і БМП, а також диверсійно-розвідувальної групи. Окупанти також не мали успіху і були змушені ретируватися, зазнавши суттєвих втрат.

Із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів окупаційні війська наносили вогневе ураження вздовж лінії бойового зіткнення, по прилеглих територіальних громадах, а також по тилових районах, населених пунктах, об'єктах критичної інфраструктури.