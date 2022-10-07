У Запоріжжі після ракетних обстрілів росіян вдалося врятувати 21 людину, їм вже надали необхідну допомогу.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Постраждалих міська влада влаштовує у центри тимчасового розміщення.

“Обстріл ракетами С-300 – справжній терористичний акт, адже це не випадкове влучання, а серія ракет націлена на багатоповерхівки. Поблизу з місцем влучання немає ні військових, ні важливих об’єктів, лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Під час попередніх обстрілів мішенню окупантів переважно була цивільна інфраструктура”, – сказав голова ОВА.

Частково була відновлена евакуація. Її обсяги значно зменшились, але за минулу добу виїхало 183 людини. “Наразі кількість евакуйованих можливо порівняти з краплиною у морі, адже у звичному режимі до Запоріжжя виїжджало понад 1,5 тисячі осіб на добу”, – додав Старух.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня росіяни випустили 7 ракет по Запорізькій області. Унаслідок ракетного удару зруйновані два багатоповерхові житлові будинки.

За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії загинуло три людини.