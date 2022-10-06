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​Після нічного обстрілу Запоріжжя до лікарень доправили 12 людей, серед них - двоє дітей

Троє з них відмовилися від госпіталізації.

​Після нічного обстрілу Запоріжжя до лікарень доправили 12 людей, серед них - двоє дітей
Фото: ДСНС

Внаслідок нічного обстрілу росіянами житлового кварталу Запоріжжя до медзакладів міста було доставлено 12 осіб, дев'ятьох з яких госпіталізовано, ще троє відмовилися від госпіталізації.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що рятувальники оперативно працюють на місці влучання російських ракет та вже визволяють з під завалів  постраждалих містян.

Директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич уточнив, що стан постраждалих - задовільний, один пацієнт знаходиться у важкому стані. Серед травмованих є двоє дітей - хлопчики чотирьох років.

За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії є троє загиблих: особу однієї жінки встановлено, особи ще однієї жінки встановлюються.

Дані змінюються, фахівці продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили 7 ракет по Запорізькій області. Унаслідок ракетного удару зруйновані два багатоповерхові житлові будинки.

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