​Після нічного обстрілу Запоріжжя до лікарень доправили 12 людей, серед них - двоє дітей

Троє з них відмовилися від госпіталізації.

Внаслідок нічного обстрілу росіянами житлового кварталу Запоріжжя до медзакладів міста було доставлено 12 осіб, дев'ятьох з яких госпіталізовано, ще троє відмовилися від госпіталізації.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що рятувальники оперативно працюють на місці влучання російських ракет та вже визволяють з під завалів постраждалих містян.

Директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич уточнив, що стан постраждалих - задовільний, один пацієнт знаходиться у важкому стані. Серед травмованих є двоє дітей - хлопчики чотирьох років.

За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії є троє загиблих: особу однієї жінки встановлено, особи ще однієї жінки встановлюються.

Дані змінюються, фахівці продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни випустили 7 ракет по Запорізькій області. Унаслідок ракетного удару зруйновані два багатоповерхові житлові будинки.